الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات المسلحة اليمنية: العملية تمت بنجاح دون ان يرصد العدو مسيراتنا او يسقطها

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :