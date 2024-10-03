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يحي سريع: استهدفنا هدفا حيويا في تل أبيب بعدد من الطائرات المسيرة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في يافا "تل أبيب" بعدد من الطائرات المسيرة نوع "يافا".

العالم-اليمن

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان متلفز أن العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها.

وأوضح أن العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وجاءت أن العملية جائت "استمراراً في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانيةِ".

وأكدالعميد سريع استمرار عمليات القوات المسلحة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقفِ العدوانِ على لبنان.

وحيا المجاهدين في جبهات غزة والضفة ولبنان والعرق، مجددا الدعوة لشعوب الأمة إلى تسجيل مواقفها الداعمة لفلسطين ولبنان، ونحن على بعد أيام من انطلاقة طوفان الأقصى.

وعلى جانب كيان العدو الصهيوني، اعترف "جيش" العدو بفشله في اعتراض طائرة مسيرة، فيما أفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع دوي انفجارات في يافا المحتلة التي يسميها كيان العدو الصهيوني تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار، بعد فشل الدفاعات الجوية في اعتراض المسيرات، حتى أن صفارات الإنذار لم تُفعل.

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