الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: 6 شهداء و7 جرحى بغارات على مركز الهيئة الصحية في بيروت

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :