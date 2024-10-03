حزب الله سيبقى رافعاً راية المقاومة حتى دحر الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وعلى هامش تظاهرة في مدينة رام الله قال الناشط السياسي عمر عساف لكاميرا العالم: رسالتنا هي رسالة فخر واعتزاز بهذه الدماء الطائرة التي روت أرض لبنان على طريق فلسطين، وهي رسالة وفاء لحزب الله الذي قدم لفلسطين الكثير، ورسالة ثقة بأن حزبا مثل حزب الله قادر على أن يفرز قادة وأن يبقى رافعاً راية المقاومة حتى دحر الاحتلال، وحتى استعادة الحقوق والمقدسات العربية والفلسطينية وكافة ثرى الأمة الإسلامية.

من جانبه قال الأب عبد الله يوليو رئيس طائفة الروم الكاثوليك: الرحمة والمجد والخلود لسيد المقاومة حسن نصرالله وجميع شهدائنا الأبرار.. رسالتنا أمام هذه القامة الكبيرة.. ننحني صامتين أمامه.. نقول له تقبل اعتذارنا يا سيدنصرالله وإن شاء الله نحن سنستمر، وكلنا أمل بأننا سنرى أمانينا تحققت بإذن الله الحرية والاستقلال.

وقال حلمي الأعرج عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: نحن هنا للتعبير عن الإدانة الشديدة لجريمة الاغتيال الجبانة للقائد السيدحسن نصرالله.. سيد الشهداء والمقاومة.. ولننقل تعازينا الحارة للمقاومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وإلى حزب الله، ونؤكد أن وحدة الجبهات.. الجبهتين الفلسطينية واللبنانية لا انفصام لعراها إلا برحيل هذا الاحتلال وانتزاع الحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

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