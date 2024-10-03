الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد و7 اصابات بقصف اسرائيلي على النصيرات وسط القطاع منذ صباح اليوم

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :