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الرئيس الايراني لوزير خارجية السعودية: نعتبر الدول الاسلامية بما فيها المملكة العربية اخوتنا ونؤكد ضرورة ترك الخلافات جانبا وتعزيز التقارب اكثر

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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