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الرئيس الايراني : الابادة الجماعية بغزة هي نتيجة انقسام ولامبالاة الدول الاسلامية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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