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بزشكيان: المقاومة شجرة مثمرة وقوية ولايمكن القضاء عليها والظلم لن يبقى دون رد
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الرئيس الايراني: سنواصل دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحرير فلسطين
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الرئيس الايراني: المقاومة هي شجرة مثمرة وقوية ولا يمكن القضاء عليها
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الرئيس الايراني: نأمل ان نشهد تعزيز العلاقات الثقافية والسياحة بين الدول الاعضاء
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الرئيس الايراني: هناك اشتراكات ثقافية كبيرة وبامكاننا تعزيز العلاقات بيننا
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8 شهداء في اعتداءات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم
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جيش الاحتلال: انفجار مسيرة بالجليل الغربي ورصد 25 صاروخا على الجليل الاعلى
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الهيئة الصحية الاسلامية: استشهاد 7 من مسعفينا بغارات على مركزنا في بيروت
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اطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونه وإصبع الجليل
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6 شهداء و7 جرحى بغارات على مركز الهيئة الصحية في الباشورة ببيروت
الرئيس الايراني : اذا لم نتحد امام العدوان بغزة ولبنان فسيأتي دور بقية الدول الاسلامية
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.