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الرئيس الايراني : اذا لم نتحد امام العدوان بغزة ولبنان فسيأتي دور بقية الدول الاسلامية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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