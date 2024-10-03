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وزير خارجية السعودية للرئيس الايراني: عازمون على طي صفحة الخلافات بيننا وحل المشاكل وتطوير العلاقات كبلدين صديقين وشقيقين

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

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