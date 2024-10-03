رصد ظاهرة نادرة بالقرب من سطح الأرض

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ونتيجة انتشار حقول كهربائية شديدة فإن حركة الجسيمات تصبح أسرع وأكثر قدرة على إطلاق الإلكترونات التي ينتج عنها توهج الذرات، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت".

ولفت الموقع إلى أن باحثين من مختبر "عليخانيان" في أرمينيا رصدوا هذه الظاهرة التي تحدث خلال العواصف الرعدية.

وكان الباحثون قد رصدوا العام الماضي 56 حدثا لهذه الظاهرة التي تتضمن هروب الإلكترونات بصورة متسارعة وتم تسجيل أقواها في سلوفاكيا، التي قدر العلماء شدتها بـ100 ضعف المستويات الطبيعية.

كما اكتشف الباحثون حقلا كهربائيا على ارتفاع لم يتجاوز الـ50 مترا فوق سطح الأرض في ظاهرة نادرة وغير متوقعة بالنسبة للمختصين في الأرصاد الجوية وفي دراسة الانفجارات الشمسية.

ويقول الموقع إن الأبحاث الجديدة تسلط الضوء على أهمية أن يكون هناك فهم وعمل مشترك مشترك للعلوم المتعلقة بالفضاء وفيزياء الغلاف الجوي معا.