الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية السعودية للرئيس الايراني: نثق بحكمة وخبرة ايران في السيطرة على الوضع وكذلك دورها في ارساء السلام والامن بالمنطقة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :