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اعلام الاحتلال: تجدد دوي صفارات الانذار في عدة مستوطنات بإصبع الجليل

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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