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الاحتلال استخدم القنابل الفسفورية المحرمة دوليا بغاراته على الباشورة في بيروت

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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