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شاهد بهجة أهالي المواصي تحت ضياء الصواريخ الإيرانية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

غمرت الفرحة شوارع المواصي المكتظة بالفلسطينيين والنازحين، حيث عمت الاحتفالات والتكبيرات بعد إطلاق حرس الثورة الإسلامية صواريخ على كيان الاحتلال الإسرائيلي، في رد وصفه المواطنون بـ "القوي" على الجرائم المستمرة بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.

العالم _ مراسلون

وشهدت منطقة المواصي في قطاع غزة، التي تضم مئات الآلاف من المواطنين والنازحين الفلسطينيين، احتفالات عارمة وفرحة غامرة، عقب إطلاق حرس الثورة الإسلامية صواريخ نحو كيان الاحتلال الإسرائيلي، رداً على المجازر التي يرتكبها بحق المدنيين، الأطفال، والنساء في فلسطين ولبنان.

كاميرا قناة "العالم" رصدت أجواء الفرح في الشوارع الفلسطينية، حيث عمّت السعادة البيوت والخيام، وخرج المواطنون للاحتفال والتكبير ابتهاجاً بعملية "الوعد الصادق 2"، مؤكدين دعمهم الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية ووقوفهم معها بكل قوة.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي المواصي بسبب الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، لم تمنعهم هذه اللحظة من التعبير عن فرحتهم واعتزازهم بما وصفوه بـ "الرد القوي" على العدوان الإسرائيلي.

وأكد عدد من المواطنين الذين تحدثوا إلى قناة "العالم" أن هذا الرد الإيراني رفع معنوياتهم وأحيا فيهم الأمل بالمزيد من الدعم للمقاومة الفلسطينية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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