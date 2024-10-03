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الاحتلال يستخدم القنابل الفسفورية المحرمة دوليا بغاراته على الباشورة في بيروت

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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