شاهد.. الأقمار الصناعية تكشف تدمير قاعدة نيفاتيم عقب الهجوم الإيراني

العالم - الاحتلال

وتقع هذه القاعدة في منطقة النقب الصحراوية بالقرب من مدينة بئر السبع، يبلغ طول مدرجها 3400 متر، وهي الحظيرة الرئيسية وقاعدة طائرات إف 35 المقاتلة التابعة للكيان الصهيوني.

واستهدف حرس الثورة الإسلامية وبمساعدة القوات المسلحة الأخرى في الأول من أكتوبر، من خلال عملية "الوعد الصادق 2" بعض القواعد الجوية والرادارية الصهيونية ومراكز التآمر والتخطيط لاغتيال قادة المقاومة، وخاصة الشهيد إسماعيل هنية والقائد العام لحزب الله في لبنان الشهيد السيدحسن نصرالله، والقادة العسكريون في حزب الله والمقاومة الإسلامية في فلسطين وقادة حرس الثورة.