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مجلس تعاون دول الخليج الفارسي يدين تصعيد الاحتلال ويحذر من تداعياته على المنطقة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

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