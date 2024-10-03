الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في دوفيف بالجليل الغربي

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :