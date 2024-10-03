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الاعلام العبري: وابل الصواريخ الايرانية تسبب باضرار في 101 مبنى على الاقل بمنطقة "هود هشارون" في الوسط

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

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