الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. الهيئة الصحية تزفّ 7 شهداء جرّاء العدوان الصهيوني على مركزها في الباشورة

لبنان.. الهيئة الصحية تزفّ 7 شهداء جرّاء العدوان الصهيوني على مركزها في الباشورة
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

زّفت المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في لبنان ثلّة من قادتها ومسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على مركزها في منطقة زقاق البلاط ليل الأربعاء والشهداء هم:

العالم - لبنان

الشهيد رجا رامز زريق (مسؤول الدفاع المدني في منطقة بيروت)
الشهيد مهدي عدنان حلباوي (معاون مسؤول الدفاع المدني ومدير عمليات منطقة بيروت)
الشهيد وسام محمود سلهب (مسؤول التجهيز في الدفاع المدني في منطقة بيروت)
الشهيد أحمد محمد حايك (مسؤول الآليات والصيانة في الدفاع المدني في منطقة بيروت)
الشهيد مصطفى علي الموسوي (مسؤول الإنقاذ في الدفاع المدني في منطقة بيروت)
الشهيد المسعف المتطوّع ساجد شوقي شري
الشهيد المسعف المتطوّع حسن علي الخنسا

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني الهيئة الصحية أنّها تحتسب شهدائها عند الله وتعاهدهم إكمال طريق الخدمة والإنسانية.

روابط ذات صلة

يجب أن يتوقف دعم الإرهابيين الصهاينة في الحدود اللبنانية

قتل منها 14 جنود..تعرف على وحدة إيغوز الإسرائيلية التي تسللت الى لبنان!

جنود صهاينة يذوقون مرارة المواجهة مع أبطال وحدة الرضوان!