مقتل أمريكي في لبنان في غارة جوية صهيونية

العالم-لبنان

وادعى متحدث باسم البيت الأبيض “نشعر بحزن عميق لوفاة كامل أحمد جواد وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه. وفاته أمر مأساوي، مثلها مثل وفاة كثير من المدنيين في لبنان”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، عندما سئل عن تقارير عن وفاة أمريكي في لبنان: “نعلم أن مقيماً دائماً بشكل قانوني، وليس مواطناً أمريكياً (قتل في لبنان)، ولكننا بالطبع نقدم خالص تعازينا للعائلة”.

كذلك، أعلنت ابنة كامل أحمد جواد وصديقه وعضوة الكونغرس الأمريكي التي تمثل منطقته (من منطقة ديربورن بولاية ميشيغان) عن مقتله في لبنان في غارة جوية إسرائيلية.

وقال مكتب النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الأربعاء، إنه على اتصال بأسرة كامل أحمد جواد، مضيفاً أنه مواطن أمريكي من أصل فلسطيني، وكان من ناخبي عضوة الكونغرس الأمريكي.

وقالت ابنته نادين جواد، في بيان، بعد مقتل أبيها في غارة إسرائيلية في لبنان، يوم الثلاثاء: “(لاقى حتفه) أثناء سعيه لإنقاذ أرواح بريئة”. وأضافت أنه، في أيامه الأخيرة، اختار المكوث قرب مستشفى لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت صحيفة “ديترويت نيوز” بأن جواد كان في لبنان لرعاية والدته المسنة.

وواجهت واشنطن انتقادات بسبب دعمها لحليفتها إسرائيل، التي تشن أيضاً حرباً على غزة استشهد فيها عشرات الآلاف، ونزح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع.

ويعيش في ديربورن عدد كبير من السكان العرب الأمريكيين.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان عن استشهاد المئات وجرح الآلاف وتشريد أكثر من مليون شخص.