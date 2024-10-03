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الاعلام العبري: الهجوم الصاروخي الايراني ألحق اضرارا كبيرة بقاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية في صحراء النقب

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

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