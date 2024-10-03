الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: الهجوم الصاروخي الايراني ألحق اضرارا كبيرة بقاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية في صحراء النقب مما سيؤثر سلبا على الدفاع الجوي

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :