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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مدينة طبريا ومحيطها وكفر جلعادي

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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