أبومازن يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف العدوان على فلسطين ولبنان

العالم - فلسطين

وقال محمود عباس، في كلمة له خلال قمة حوار التعاون الآسيوي بالدوحة، إن "العدوان الإسرائيلي المتواصل دمر نحو 90% من مرافق قطاع غزة وبناه التحتية"، مشددا على ضرورة أن "يتدخل المجتمع الدولي فورا لوقف العدوان الهمجي على فلسطين ولبنان".

وأضاف أن "شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق يتعرضان إلى حرب إبادة راح ضحيتها الآلاف"، مؤكدا أن "دولة فلسطين تسعى للخلاص من الاحتلال والاستيطان ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وصولا إلى إنهاء الاحتلال بالكامل".



وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الصهيوني المستمر على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 41 ألفًا و689 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و625 مصابا بجروح متفاوتة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

كما أعلن جيش الاحتلال صباح الثلاثاء الماضي، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو على مناطق واسعة في لبنان لأيام ضد المدنيين.