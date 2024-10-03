المقاومة تواصل تصديها لمحاولات التوغل الصهيونية إلى الأراضي اللبنانية

العالم-لبنان

كما استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (2:00) من فجر يوم الخميس 3-10-2024 تحركات لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصابةً مباشرة.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

وتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:45) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي بين شتولا والراهب بصلية صاروخية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:00) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان.

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:30) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي قرب مستعمرة أدميت بصلية صاروخية.