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المقاومة اللبنانية تستهدف مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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