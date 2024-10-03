الاحتلال يفرض حظر تجوال في الخليل ويحول منازل فلسطينية لثكنات عسكرية

العالم _ فلسطين

بموازاة عدوانه على قطاع غزة، يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الضفة الغربية والقدس المحتلة مع تصاعد حدة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وفي أحدث التطورات، قامت قوات الاحتلال باقتحام عدة مناطق في الضفة، منها دير الغصون شمال طولكرم، وبلدة تل جنوب نابلس، ومخيم العروب شمال الخليل، وبلدة دير دبوان شمال رام الله. وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال عدد من الفلسطينيين.

في المقابل، شهدت الضفة والقدس المحتلة 16 عملية للمقاومة استهدفت المستوطنين وقوات الاحتلال. واندلعت مواجهات حيث تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في جبل صبيح جنوب نابلس، ووقعت اشتباكات في قضاء طوباس وبلدتي برقين ويعبد قرب جنين.

وفيما فرض جيش الاحتلال حظرا للتجول في عدة أحياء وسط الخليل حتى الأحد المقبل بذريعة الأعياد اليهودية، تصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال لتسفر عن استشهاد أكثر من 700 فلسطيني، بينهم 160ن طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 شخص، واعتقال حوالى 11 ألفا آخرين.

وفي تطور خطير وفق استراتيجية التوسع الاستيطاني، أجبرت قوات الاحتلال 3 عائلات فلسطينية في قريتين قرب جنين وفي رام الله على إخلاء منازلهم، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.