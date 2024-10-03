حماس تدعو للمشاركة الواسعة في جمعة وقف العدوان على فلسطين ولبنان

العالم - فلسطين

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يقترب من عام كامل، وتصاعد العمليات العسكرية ضد الضفة الغربية والقدس، إلى جانب العدوان المتواصل على لبنان.

وأشارت الحركة في بيانها، إلى أن هذه الفعاليات تأتي نصرةً للحق الفلسطيني ورفضًا للظلم الذي تمارسه الاحتلال الإسرائيلي، موضحةً أن الاحتلال يمارس انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من مجازر وحصار وتجويع، واستهداف متعمد للنساء والأطفال باستخدام أسلحة محرمة دولياً.

وأكدت حماس على ضرورة انتفاض كل أحرار العالم ضد هذه الجرائم، والمشاركة في المسيرات التضامنية الغاضبة يوم الجمعة، مطالبة بتكثيف الضغط الشعبي على الحكومات لقطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي ومقاطعتها على كافة المستويات.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها العسكري المدفعي والجوي على دولة لبنان، عبر عمليات قصف مُكثفة طالت مناطق متفرقة في الجمهورية، لا سيما العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وشرق وجنوب لبنان.

في المقابل، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 41 ألفًا و689 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و625 مصابا بجروح متفاوتة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.