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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا للاحتلال في مستوطنة سعسع بصلية صاروخية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

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