أمير قطر: ما يجري في قطاع غزة يُعتبر عمليات إبادة جماعية

العالم - قطر

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة خلال افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة: "لقد أصبح واضحًا وضوح الشمس أن ما يجري هو عمليات إبادة جماعية، إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدًا للتهجير".

وأضاف أن "العالم لا يزال يشهد تصاعدًا خطيرًا في الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إضافة إلى "ما يتعرضون إليه من استهداف المدنيين العزل بالقصف المتواصل الذي أدى إلى قتل عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء، أطفالًا ونساء ورجالاً".

كما ذكّر أمير دولة قطر بمواصلة استهداف مقار المنظمات الدولية وتدمير البنى التحتية السكنية والصحية والتعليمية وكافة مرافق الحياة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

كما أدان الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان، حيث جّدد أمير دولة قطر رفضه وإدانته للعمليات العسكرية المتصاعدة التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان، التي أودت بأرواح مئات الأبرياء الذين لا ذنب لهم والتي هجّرت أكثر من مليون مواطن.