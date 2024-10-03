رئيس الجمهورية يلتقي رئيسة وزراء تايلاندا

العالم - ايران

وشدد الرئيس بزشكيان في اللقاء على ضرورة التعاون بين البلدان الاسيوية للحد من التصعيد والازمات التي يثيرهما الكيان الصهيوني في المنطقة وقال ان الدول الاسيوية وفي ظل الافادة من طاقات منظمات اقليمية بما فيها منتدى الحوار الاسيوي، يجب ان تضطلع بدور في الحد من تدخل الاجانب في المنطقة والعمل على وقف هذه الجرائم.

واضاف ان تشكيل اللجان ومجموعات العمل المشتركة بين ايران وتايلاندا يمكن ان يسهم في اتخاذ قرارات جيدة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

واكد رئيس الجمهورية اننا جميعا يجب ان نسعى لحقيق السلام وبناء عالم بلا عنف.

اما رئيسة وزراء تايلاندا باونغ ترن شيناواترا فقد قالت ان مؤتمرات مثل منتدى الحوار الاسيوي توفر فرصة سانحة جدا للنظر في المشاكل والهواجس المشتركة.

واشارت الى جرائم الكيان الصهيوني في غزة وقال: انه محزن جدا بالنسبة لنا ان نشهد مقتل الاناس الابرياء، اننا نطالب بارساء السلام و الامن في المنطقة والعالم وجاهزون للمساهمة في احلال السلام.