أهالي بغداد: كلنا حسن نصرالله.. وستكون هناك ضربات أقوى + فيديو

العالم – خاص بالعالم

ومن ساحة التحرير حيث أقيمت فعالية شعبية بمناسبة الرد الإيراني على كيان الاحتلال الإسرائيلي، وفي حديث لكاميرا العالم قال أحد المواطنين: نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام وعوائل الشهداء كافة بهذه الضربة التي تريح القلب وترفع الرأس، وإن شاء الله هذه ضربة خفيفة ولدينا ضربات أقوى تمحي إسرائيل من الوجود هذه المرة.. إسرائيل وأميركا وعملائهم سوف لن نبقي لهم أثرا بقوة الله وببخت الشهداء.

وقال مواطن آخر: نصر من الله وفتح قريب إن شاء الله، ثأر السيد نصرالله لا أحد يأخذه سوى أولاد علي، والسيد الخامنئي كان إن شاء الله في قدر المسؤولية وقد وفّى، وهذا جزء بسيط من ثأر غزة ولبنان، نحن مستمرون ولن ندع الصهاينة يتخطون خطوة واحدة نحو شيعة أمير المؤمنين ونحو القدس المحتلة.. سوف نحرر القدس ولن نسكت أبدا.

وقال مشارك آخر في الفعالية: نهنئ المرجع الديني السيدعلي خامنئي لانتصاره وضربه على الكفرة والفجرة إسرائيل، هذا رد بسيط للشهيد البطل السيدحسن نصرالله رحمة الله ورضوانه عليه وعلى الشهداء قبله شهداء لبنان وفلسطين والعراق أجمعين.

وأضاف: شكرنا واحترامنا لدولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذين فتحوا الحدود أمام إخواننا اللبنانيين، نحن اليوم كلنا حسن نصرالله.. كلنا مستميتين ونقدم شهداء أكثر في سبيل نصرة الدين والمرجعية.

وقال شاب من أهالي بغداد: اليوم وبفضل الله خير الأنصار والقاهرين إمام زماننا وحسين زماننا وقائدنا المفدى الإمام الخامنئي يدك حصون وثغور الصهاينة بصواريخه البالستية التي أذاقت المر والويل للصهاينة، ردا على استشهاد القائد العظيم وعباس زماننا سماحة السيد نصرالله رضوان الله تعالى عليه.

وقال مواطن آخر: نشكر الإمام الخامنئي على وقفته إلى جانب الشعب اللبناني حيث لم يدع تعبر القضية أربعة أيام إلا ورد الاعتبار إلى السيدحسن نصرالله.

وقال شاب آخر مشارك في الفعالية: نهنئ العالم الإسلامي بهذه الضربة القاضية، جعلنا الله وإياكم من الثابتين والسائرين على نهج محمد وآل محمد والثابتين على ولاية الخامنئي.

وقال آخر: نهنئ العالم الإسلامي والمقاومة وجميع الشعوب العربية المجاهدة الصابرة على هذا الرد الذي أثلج القلوب بعد استشهاد القائد المجاهد السيدحسن نصرالله.. هذه الضربات بجهوده وستستمر إلى زوال الكيان الغاصب بعون الله تعالى.

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