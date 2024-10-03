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اليمن.. السعيد بالرد على اعتداءات الكيان الصهيوني + فيديو

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

صنعاء (العالم) 2024.10.03 – عبر مواطنون يمنيون عن سعادتهم للرد الإيراني على اعتداءات الكيان الصهيوني واصفين الرد بالقوي والمبادر والمسارع الذي أتى رافعاً لرأس الأمتين العربية والإسلامية.

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وقال أحد المواطنين المشاركين بفعالية أقيمت وسط العاصمة صنعاء ابتهاجاً بالرد الإيراني على كيان الاحتلال الإسرائيلي على اعتداءاته الأخيرة: نحن خرجنا في هذا اليوم لكي نهنئ ونبارك إخواننا في إيران تلك العملية التي ترفع رأس للأمة العربية والإسلامية، وتجعل كل إنسان حر يشعر بأن ذلك رد من منطلق القرآن وهو رد على أعداء الله.

وقال مواطن يمني آخر: في هذا اليوم المبارك خرجنا نهنئ ونبارك إخواننا المجاهدين في لبنان وإيران على مواقفهم البطولية حيث قاموا بضرب الكيان الإسرائيلي هذه الغدة السرطانية التي قتلت الأطفال النساء والشيوخ.

وقال شاب يمني آخر مشارك بالفعالية: نشكر إيران على الرد المباشر والمسدد والقوي والمبادر والمسارع على هذا العدو، ويمكن أن يزول هذا العدو بإذن الله.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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