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متحدث الخارجية الايرانية يستنكر الموقف المنحاز لمجموعة السبع تجاه احداث غرب اسيا

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

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