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متحدث الخارجية الايرانية يؤكد عزم طهران على حماية امنها ومصالحها بالمنطقة معتبرا تدخلات القوى الاجنبية ودعمها للاحتلال عاملا لزعزعة استقرار غرب اسيا

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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