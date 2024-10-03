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متحدث الخارجية الايرانية: لو كانت مجموعة السبع قلقة تجاه أمن المنطقة فعليها وضع حد للابادة في غزة ووقف العدوان على لبنان وسورية وباقي الدول الاقليمية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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