الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
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وسائل اعلام اسرائيلية: حدث خطير وغير عادي في الشمال اليوم

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

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