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جيش الاحتلال: رصد اطلاق نحو 50 صاروخا ومسيرتين من لبنان في الساعة الاخيرة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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