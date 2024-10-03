الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر ميداني بالمقاومة اللبنانية: الكمائن المعدة مسبقا الحقت بالعدو عددا كبيرا من الخسائر

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :