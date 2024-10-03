الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر ميداني بالمقاومة الاسلامية اللبنانية: كمائن المقاومة المعدة مسبقا الحقت بصفوف الاحتلال خسائر كبيرة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :