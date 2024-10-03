الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: مقاتلون من لواء غولاني تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة في لبنان والمروحيات العسكرية بدأت بنقل المصابين

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :