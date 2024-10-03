الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: صليات صاروخية بإتجاه شمال الجولان السوري المحتل وصفارات الانذار تدوي كاتسيرين ومحيطها

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :