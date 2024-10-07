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هكذا أدى طوفان الأقصى لانهيار المنظومة الأمنية الإسرائيلية

الإثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد د. محمد شمص مدير موقع الخنادق، أنه بعد مرور 365 يوم على عملية طوفان الأقصى وبعد تتبع الإعلام العبري ندرك حجم الزلزال الذي ضرب"إسرائيل"نتيجة  تلك العملية .

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ولفت شمص إلى أن الاسرائيليين يقولون بأن هذه العملية غير مسبوقه في تاريخ"إسرائيل"، وقد نقلت المعركة الى مرحلة جديدة، وانهارت فيه المنظومة الأمنية الاسرائيلية، وهناك عملية محاسبة في المستوى السياسي والمستوى العسكري والأمني ستكون ما بعد الحرب في اليوم التالي وتسونامي بـ"إسرائيل".

وأضاف شمص: لهذا نرى ان نتنياهو والطقم السياسي الذي يحكم يحاول إطاله أمد الحرب، لعله يهرب من المحاسبة، وهي إحدى أسباب اطالة أمد الحرب، والأهم من ذلك في انها زرعت في الوعي الاسرائيلي لدى المستوطنين أن أرض فلسطين لم تعد صالحة للعيش.

ونتنياهو اليوم يشن حروبا واسعة في عدة جبهات لاعادة اإقناع وترميم الصورة لدى المستوطنين بأن"إسرائيل"وأن فلسطين المحتلة هي أرض صالحة لليهود لكن الأمر لن ينجح اليوم، حيث أنه اكثر من مليون مستوطن قد خرجوا من الكيان الاسرائيلي المؤقت بعد عملية طوفان الاقصى وأكثر من نصفهم يفكرون بعدم العودة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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