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هبوط مروحيتين اسرائيليتين في مستوطنة المالكية لاجلاء جنود الاحتلال بعد وقوعهم في كمين للمقاومة قرب تخوم مارون الراس بالجنوب اللبناني

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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