هل أعادت الصواريخ الإيرانية مسألة الردع والموازين بالمنطقة مجددا؟

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وأشار خريس إلى أن الصين بمرور الزمن بدأت بنهضتها وأصبح للصين يتوافر لها ثلاثه عناصر تقريبا، عنصر الاقتصاد أولا، والعنصر السياسي والعنصر النووي إضافة للقوة العسكرية، فبدأت الصين تفكر بالخروج من خارج الصين، وان تتدخل لتصبح ايضا شريكا أساسيا بالنسق الدولي هذا أولا.

ولفت خريس أن الصواريخ الإيرانية خلقت قواعد ردع جديدة وخلقت وكشفت ما يلي: كشفت الضعف الإسرائيلي تحديدا لوحده، لأن"اسرائيل"هي رأس حربة الغرب وهي مغطاة بالتكنولوجيا الأمريكية بكل النواحي من الكمبيوتر للسلاح للطائرة للقنبله لكل شيء.

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