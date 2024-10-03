الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة اللبناني: حوالي 40 شهيدا من العاملين في سيارات الإسعاف اللبنانية جراء الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :