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الجيش اللبناني يعلن استشهاد احد جنوده باستهداف إسرائيلي لمركز للجيش في منطقة بنت جبيل جنوب لبنان

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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