بزشكيان: جرائم الصهاينة اجتازت الحدود البربرية

العالم – إيران

وأشار الرئيس مسعود بزشكيان في كلمته أمام اجتماع حوار التعاون الآسيوي إلى رؤية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى القارة العجوز وقال: اليوم لدى قارة آسيا مكانة ملحوظة في شبكة التجارة العالمية.. أكبر المشاريع الاقتصادية العالمية والمراكز المالية والتنموية والتكنولوجية والتجارية وأكثر أسواق الاستهلاك العالمية من ناحية العدد والمصادر الطبيعية الزاخرة كلها موجودة في آسيا، وينمو عدد سكانها يوما بعد يوم، ومنتدى الحوار الآسيوي نموذج ناجح لتنمية الشراكة الممنهجة والمبرمجة للحصول على المصالح الجماعية والشاملة.

وأشار بزشكيان إلى الحساسية البالغة للأحداث والمستجدات الاقليمية وازدياد رقعة الصراع والتوتر في غرب آسيا إثر الغارات الصهيونية المتتالية وقال: من اللازم أن أؤكد أن منتهكي الإنسانية والمجرمين الخاطئين يجب أن يدركوا أن المقاومة شجرة باسقة تمتد جذورها في مطالبة العدل والحق، وإن الظلم والعدوان بحق الأبرياء لايبقى دون رد وهناك معاقبة عادلة بخصوص المعتدين المجرمين القاتلين للأطفال.. نرى أن مهمتنا دعم فصائل المقاومة حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية العزيزة ونقف من أجل دعم القدس الشريف.

وصرح الرئيس الإيراني: جرائم الصهاينة إجتازت الحدود البربرية في إطار حديث.

وأضاف الرئيس بزشكيان: تقع قاعدة الكيان الصهيوني على الاغتيال وإثارة الحروب والصراعات والإبادة الجماعية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى هجوم إيران الصاروخي الأخير قائلا: الهجوم الإيراني ينطبق مع القوانين المندرجة في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص الحق الشرعي في الدفاع عن النفس.

وشدد بزشكيان: يمكن اعتبار آسيا مهد الحضارة البشرية وهداية الإنسانية طوال التاريخ.

وأردف الرئيس بزشكيان أن: مصالحنا الجماعية تكمن في إيجاد الوحدة والشبكة الواسعة من التعاون البناء، وهناك إمكانية الوصول إلى النظم الدولي الجديد واجتياح الأحادية باستخدام التوازن والاهتمام بالمنطقة وتكوين التحالفات الجديدة.