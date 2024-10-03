الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة البناني: 1974 شهيدا بينهم 127 طفلا و261 امرأة وإصابة 9384 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :